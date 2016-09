Man slikt 110 bolletjes cocaïne in voor vlucht naar Australië

Door: redactie

7/09/16 - 23u27 Bron: CNN

© Australian Federal Police.

Een vlucht van negen uur kan sowieso al behoorlijk oncomfortabel zijn, maar met 110 zakjes drugs in je ingewanden wordt het zo mogelijk nog ongemakkelijker. Een 48-jarige man probeerde op die manier 1,1 kilogram cocaïne van Thailand naar Australië smokkelen.

De Australiër gaf kort na aankomst op de luchthaven van Sydney toe dat hij de drugs had ingeslikt. De man, die in Australië woont, was al door de bagagecontrole geraakt toen hij aan de politie opbiechtte dat hij een grote hoeveelheid cocaïne in zijn ingewanden had zitten. Een woordvoerster van de Australische politie kon geen details vrijgeven over het gesprek tussen de man en de douanebeamten.



Nadat hij in hechtenis werd geplaatst, kon de man al 46 bolletjes met in totaal 460 gram cocaïne aan de politie overhandigen. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis overgebracht, waar nog eens 64 zakjes werden verwijderd.



"Drugs inwendig smokkelen is bijzonder gevaarlijk en kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico's en zelfs de dood," zei commandant Lesley Dalton in een verklaring van de Australische douane. Hij wees op de gevaarlijke stunts die mensen ondernemen om drugs over te brengen.



De smokkelaar riskeert tot 25 jaar cel.