Charlie Hebdo-cartoonist Wolinski leeft voort op slipjes

7/09/16 - 22u27 Bron: ANP

George Wolinski (1934-2015) op het Filmfestival van Cannes in 2008. © reuters.

Het werk van de vermoorde Franse cartoonist George Wolinski is populairder dan ooit. De tekenaar, die anderhalf jaar geleden werd doodgeschoten tijdens de terroristische aanslag in het kantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, leeft nu zelfs voort op vrouwenondergoed.

Zijn schetsen met een knipoog sieren een nieuwe collectie slipjes.

Het is een project van Wolinski' dochter Elsa. Dat had ze al met haar vader afgesproken voor diens gewelddadige dood, vertelde ze in het blad Elle. "Dat is een droom! Vrouwen die allemaal met een tekening van mij op hun kont lopen", zou haar vader destijds hebben gejubeld.



"Verliefd, bijdehand en onverschrokken'' heten de drie modelletjes die het label Henriette H & Wolinski sinds deze week 'aan de man' probeert te brengen. De prijs van de broekjes is gepast pittig: 65 euro per stuk.