Proces tegen bezetters van natuurpark in Oregon begonnen

7/09/16 - 21u52 Bron: Belga

Ammon Bundy was de leider van de bezetting van het Malheur national Wildlife Refuge Headquarters in Burns, Oregon begin januari. Bundy werd samen met enkele kompanen al gearresteerd op 26 januari. © afp.

In de Amerikaanse staat Oregon is het proces tegen zes mannen en een vrouw begonnen, die in januari een beschermd natuurpark bezet hadden. Vandaag en de twee volgende zittingsdagen zijn voorbehouden om de jury van twaalf gezworenen voor het eigenlijke proces te kiezen.