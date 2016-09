Amerikaanse en Russische jets treiteren elkaar boven Zwarte Zee

Door: redactie

7/09/16 - 21u42 Bron: Belga

Een Russische Sukhoi Su-24 © afp.

In de marge van Russische manoeuvres zijn militaire vliegtuigen van de VS en Rusland elkaar boven de Zwarte Zee gevaarlijk dicht genaderd. Een Russisch gevechtsvliegtuig van het type Suchoi Su-27 heeft vandaag een Amerikaans verkenningsvliegtuig 19 minuten lang begeleid, zo is uit kringen van het Pentagon vernomen. De Russische piloot stuurde zijn toestel tot op drie meter van het Amerikaans gevechtsvliegtuig.