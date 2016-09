Mexicaanse minister neemt ontslag na omstreden bezoek van Donald Trump

Door: redactie

Het bezoek van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump zorgde in Mexico voor heel wat ophef, nu mag de verantwoordelijke voor het pr-debacle opstappen. Minsiter van Financiën Luis Videgaray heeft zijn ontslag ingediend. Dat deelde president Enrique Peña Nieto vandaag mee. Videgaray zou de drijvende kracht achter de uitnodiging van Trump geweest zijn.

Het bezoek van de Republikein vorige week was in Mexico op veel onbegrip gebotst. Trump heeft Mexicaanse immigranten in de VS herhaaldelijk belasterd en in geval van een verkiezingsoverwinning de bouw van een muur aan de grens met Mexico beloofd. Politici uit alle kampen laakten Peña Nieto voor het bezoek.



De populariteit van de president is inmiddels naar een dieptepunt gezakt. Nog maar 29 procent van de bevolking staat achter de regering van Peña Nieto. Na aanvankelijk succes wordt zijn ambtstermijn overschaduwd door een reeks schandalen, schendingen van de mensenrechten en een slabakkende economische groei. De president sprak bij het afscheid van zijn trouwe bondgenoot enkele bemoedigende woorden. Videgaray is altijd loyaal geweest en spande zich hard in. Hij was de man achter de jongste financiële hervormingen, die meer belastingbetalers en een gemakkelijkere toegang tot kredieten verwezenlijkte.



Videgaray was de leider van het campagneteam van Peña Nieto en werd beschouwd als een van de meest invloedrijke ministers in het kabinet. In 2014 kreeg hij al kritiek over zich heen omdat hij een woning van een ondernemer had gekocht, die ook staatsopdrachten had ontvangen.