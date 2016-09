Deense school zet autochtone leerlingen bij elkaar

Door: redactie

Een middelbare school in de Deense stad Aarhus plaatst autochtone leerlingen met ingang van dit schooljaar bij elkaar.

Met de ,,noodmaatregel'' hoopt de directie van de school meer leerlingen van Deense origine te trekken, melden de media. Leerlingen klagen dat de school apartheid heeft ingevoerd.



Het Langkær Gymnasium zag het aantal allochtone leerlingen de afgelopen jaren razendsnel stijgen, zei directeur Yago Bundgaard tegen de krant Jyllands Posten. Maakten zij tien jaar geleden nog een kwart van de leerlingen uit, nu is dat al driekwart. Om te voorkomen dat ook de laatste autochtone scholieren wegtrekken, verspreidt Bundgaard hen niet langer over alle klassen.



Ruim de helft van de nieuwe eerstejaars belandt in een geheel 'zwarte' klas, de anderen in een gemengde. Bundgaard kan naar eigen zeggen niet anders. Hij stelde twaalf jaar geleden al een quotasysteem voor, maar de regering zag daar niets in.