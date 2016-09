Air China waarschuwt toeristen voor Londense wijken "met Indiërs, Pakistanen en zwarten"

Door: redactie

7/09/16 - 20u43 Bron: IBT

© Twitter @journohaze.

Een Chinese luchtvaartmaatschappij ligt onder vuur nadat ze in haar in-flightmagazine toeristen waarschuwt om voorzichtig te zijn in buurten van de Britse hoofdstad Londen die bewoond worden door Indiërs, Pakistanen en zwarten.

De huidige editie van 'Wings of China', een tijdschrift dat verdeeld wordt door de derde grootste luchtvaartmaatschappij in Azië, wijdt een artikel aan de toeristische attracties in Londen.



In een paragraaf met de titel 'Tips van Air China' krijgen passagiers de volgende raad: "Londen is algemeen genomen een veilige plek om te reizen, maar er zijn voorzorgen nodig bij het betreden van regio's die voornamelijk bewoond worden door Indiërs, Pakistanen en zwarten. We raden toeristen aan om 's nachts niet alleen op pad te gaan en vrouwen om tijdens het reizen altijd vergezeld te zijn door een andere persoon". De bewuste paragraaf is zowel in het Engels als het Mandarijn gedrukt.