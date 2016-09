Nederland wil oordeel over Turkse rechtsstaat

Door: redactie

Na de mislukte staatsgreep in Turkije wil Nederland een internationale beoordeling van de toestand van de Turkse rechtsstaat. Het oordeel zou moeten komen van de Raad van Europa, een organisatie voor onder meer mensenrechten en democratie.

Dat heeft de Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vandaag bepleit bij de Raad van Europa in Straatsburg. Hij en zijn collega's, onder wie de Turk Mevlüt Cavusoglu, bogen zich over de situatie in Turkije na de couppoging. Cavusoglu verzekerde dat Turkije de regels van de rechtsstaat zal respecteren.



"Iedereen moet zich tegenover de rechter verantwoorden, ook degenen die hebben geprobeerd de president te vermoorden. Zij zijn niet gedood maar gevangengenomen'', zei Cavosoglu. Hij benadrukte dat de staatsgreep tegen democratische instituties was gericht, waaronder het parlement. "Het doel was ons om te brengen. Maar we zullen nooit vergeten dat de rechtsstaat moet gelden.''



Koenders vindt het ook belangrijk dat de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa een bezoek brengt aan Turkije. Nederland wil bovendien dat onderzocht wordt of de raad bij rechtszaken van verdachte coupplegers en sympathisanten aanwezig kan zijn. Daarnaast heeft Koenders er opnieuw op gewezen dat het "exporteren'' van de spanningen in Turkije naar andere landen moet worden tegengegaan.