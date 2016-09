Kleuters stelen mama's auto "om oma te gaan bezoeken" en botsen op andere wagen

Door: redactie

7/09/16

Twee kinderen van drie en vijf jaar oud uit de Amerikaanse staat Washington zijn erin geslaagd om een auto te starten en van de oprit tot aan het eerstvolgende kruispunt te rijden, vooraleer ze op een andere auto knalden.

Het ongeluk gebeurde gisteren omstreeks 11 uur 's ochtends. "Het klonk als een explosie of zo, we wisten het niet. Dus ik rende naar buiten en zag het," vertelt Annemarie Warren, de buurvrouw van de kinderen. "Ik wist dat het de wagen van onze buurvrouw was, maar ik wist niet dat ze niet in de auto zat. Enkel de twee kleintjes. Ik nam de kinderen bij hun handjes en zei 'waar is jullie mama'? Ze zeiden: "ze slaapt. Ik wil naar oma's huis gaan. Ik wachtte ook op de moeder om naar buiten te komen," aldus Warren.



Volgens de politie is de chauffeur van het tweede voertuig lichtgewond. De kinderen kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het is niet duidelijk of de ouders van de kinderen vervolgd zullen worden naar aanleiding van het ongeluk.