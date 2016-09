Het bizarre verhaal van een gezin dat plots alles achterlaat en op de vlucht slaat... voor niets

Door: redactie

AUSTRALIË Mark en Jacoba Tromp lieten op 29 augustus zonder enige aanwijzing hun boerderij in Silvan, in de buitenwijken van de Australische stad Melbourne, achter. Samen met hun drie volwassen kinderen sloegen ze op de vlucht. De komende dagen doken de gezinsleden een voor een weer op. Twee van hen bevinden zich ondertussen in een psychiatrische instelling.

De familie Tromp was een normaal, hardwerkend gezin. Mark (51) en zijn vrouw Jacoba (53) runden een succesvolle boerderij, maar zonder enige waarschuwing stapten ze vorige week maandag samen met hun kinderen Riana (29), Mitchell (25) en Ella (22) in de wagen en vertrokken ze noordwaarts.



Toen de politie de woning doorzocht, trof ze paspoorten, kredietkaarten en gsm's aan. Het was duidelijk dat de familie van de kaart wilde verdwijnen en niet gevolgd wilde kunnen worden. Later kwam aan het licht dat Mark en Jacoba onder zware stress stonden en erg paranoïde waren. Minstens een van hen geloofde dat iemand hen wilde vermoorden en hun geld stelen.



Enkel zoon Mitchell had zijn telefoon mee. Hij was het enige gezinslid dat niet geloofde dat ze in gevaar waren. De jongeman vertelde achteraf dat hij enkel was meegegaan om ervoor te zorgen dat iedereen veilig was, maar zijn ouders kregen steeds meer waanvoorstellingen. Zo'n 30 kilometer van huis verplichtten Mark en Jacoba hun zoon om zijn gsm uit het raam te gooien: ze geloofden dat het toestel werd getraceerd.

Die eerste dag reed het gezin 800 kilometer noordwaarts. De volgende ochtend liet Mitchell de familie achter.



Later die dag reisden de overige vier Tromps naar de Jenolan Caves in New South Wales, een populaire toeristische trekpleister.



Daar besloten ook Riana en Ella om hun ouders achter te laten. De zussen stalen een auto en reden naar het stadje Goulburn, waar ze hun ouders als vermist opgaven. Riana en Ella gingen in Goulburn elk hun eigen weg.



Ella wilde naar huis om de paarden te voederen. Dinsdagavond arriveerde ze weer op de boerderij. Mitchell, die een reeks treinen had genomen, kwam de volgende ochtend toe.

Hoewel Mitchell en Ella er mentaal relatief goed aan toe leken te zijn, kon hetzelfde niet gezegd worden van Riana. De vrouw was achterin een pick-uptruck geklommen, waar ze na een uur werd ontdekt door de chauffeur. Hij trof haar aan in catatonische toestand: ze wist haar eigen naam niet meer en had geen idee van waar ze zich bevond.



Riana werd overgebracht naar de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis in Goulburn, waar ze nog steeds verblijft. Gezien haar mentale toestand, wordt ze niet aangeklaagd voor autodiefstal. Ella echter wel.

Terwijl de media zich helemaal vastbeten in het bizarre verhaal, zette de politie een grote zoekactie op touw.



Mark en Jacoba begaven zich weer richting Melbourne. Een dag later raakten ook zij gescheiden. Jacoba trok weer noordwaarts. Hoe ze zich heeft verplaatst is onduidelijk. Daags nadien werd ze aangetroffen in Yass, 350 kilometer verderop, in een erg nerveuze toestand. De vrouw werd overgebracht naar Goulburn, waar ze samen met dochter Riana psychiatrische verzorging krijgt.



Terug in Silvan, maakten Mitchell en Ella een emotionele verschijning voor de media, aan wie ze vertelden dat ze versteld stonden van het "paranoïde" gedrag van hun ouders. "Ik heb nooit eerder zoiets gezien of iemand zich zo zien gedragen. Ik wil gewoon dat mijn vader gevonden wordt. Hij is niet gevaarlijk, hij is mijn vriend, mijn vader. Ik hou van hem," zo zei Mitchell.

Zaterdagavond, vijf dagen na hun plotse vertrek, werd Mark Tromp gevonden langs een weg in de buurt van de luchthaven van Wangaratta. Hij werd ondervraagd door de politie en dan vrijgelaten onder de zorg van zijn broer, een politieagent. In een verklaring verontschuldigde hij zich later "voor de pijn en de zorgen waartoe deze gebeurtenissen geleid hebben" en hij betuigde zijn dankbaarheid voor de middelen die werden ingezet om zijn familie te helpen.