Kamerleden Van Hoof en Dallemagne op zwarte lijst Azerbeidzjan na bezoek Nagorno-Karabach

Door: redactie

7/09/16 - 17u55 Bron: Belga

Els Van Hoof (CD&V) © belga.

politiek De Kamerleden Els Van Hoof (CD&V) en Georges Dallemagne (cdH) staan voortaan op de zwarte lijst van personen die Azerbeidzjan niet meer binnen mogen. Volgens de woordvoerder van het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat te maken met de missie die Van Hoof als delegatieleidster van de vriendschapsgroep Armenië-België van de Interparlementaire Unie met een aantal parlementsleden vorige week ondernam naar Armenië en Nagorno-Karabach. Eerder kregen vier Vlaamse parlementsleden eenzelfde inreisverbod na een bezoek aan de Armeense enclave.

Nagorno-Karabach is een Armeense enclave in Azerbeidzjan waarrond beide landen in het begin van de jaren 90 een bitse oorlog uitvochten. Het gaat om één van de "bevroren conflicten", waarover Armenië en Azerbeidjzan sinds 1994 zonder veel resultaat onderhandelen. Er werd in de loop van de jaren herhaaldelijk een staakt-het-vuren afgekondigd dat min of meer gerespecteerd werd, maar in de lente van dit jaar flakkerde het geweld opnieuw even op tot er in mei, na meer dan 60 doden, een nieuw bestand werd afgekondigd.



De delegatie van drie Kamerleden - Van Hoof, Dallemagne en David Clarinval (MR) - en drie Brusselse parlementsleden - Paul Delva (CD&V), Zoë Genot (Ecolo) en Serge de Patoul (DéFI) - had zowel in Armenië als in Nagorno-Karabach politieke contacten. "Het was een privéreis van een aantal politici, die niet via de Kamer verlopen is", benadrukt Els Van Hoof. Ze vond de reis nuttig om ter plaatse een beeld te kunnen vormen van de situatie. "Mochten we een uitnodiging van Azerbeidzjan hebben gekregen, zouden we ook daarop ingegaan zijn. Maar nu lijkt dat niet meer mogelijk", aldus het CD&V-Kamerlid dat verwijst naar de verklaringen van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Azerbeidzjan.



Het is niet de eerste keer dat Azerbeidzjan Belgische parlementsleden 'persona non grata' verklaart na een trip naar Nagorno-Karabach. In maart bezochten vier Vlaamse parlementsleden, onder hen Karl Vanlouwe (N-VA), naar de enclave. Niet veel later kregen de voorzitters van het Vlaams Parlement en de Senaat (Vanlouwe is ook ondervoorzitter van de Senaat) een vlammende brief van de ambassadeur van Azerbeidjzan in Brussel en werd het viertal op de zwarte lijst geplaatst.