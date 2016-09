Deurwaarder ontdekt bij toeval wapenarsenaal in Zuid-Franse flat

Bewerkt door: Redactie

7/09/16 - 17u50 Bron: AFP, France Info, Le Midi Libre

Een deurwaarder heeft bij toeval een wapenarsenaal ontdekt in een appartement in de Zuid-Franse stad Béziers. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van een bron dicht bij het onderzoek.

De beambte bij het gerecht was naar de flat getrokken omdat de huurder al verschillende maanden de huur niet had betaald en ook niet inging op aanmaningen. De wapenvoorraad lag naar verluidt tussen huisvuil. Volgens France Info bedraagt de buit een kalasjnikov, verschillende geweren, een 1000-tal patronen en materiaal om munitie te maken.



Het appartement staat op naam van een man die niet gekend is bij het Franse gerecht. De persoon is spoorloos, weet Le Midi Libre.



Volgens de lokale nieuwswebsite werd in januari 2015 in het hetzelfde flatgebouw 100 gram van de springstof TATP ontdekt. Vijf personen van Tsjetsjeense origine werden toen opgepakt door de Franse politie.