57 jaar getrouwd en nog altijd even verliefd. En dat tonen ze met deze prachtige fotoreeks in het thema van 'The Notebook'

Koen Van De Sype

7/09/16 - 16u34 Bron: abc News, Facebook

© Facebook/Mary Evelyn Photography.

Vier maanden. Dat was de tijd die Clemma en Sterling Elmore nodig hadden om te weten dat ze voor elkaar waren gemaakt. Ze stapten gelijk in het huwelijksbootje en 57 jaar later blijken ze nog altijd even verliefd. Dat lieten ze vereeuwigen in een hartverwarmende fotoreportage, geïnspireerd door de meest romantische film ooit: 'The Notebook'.

© Facebook/Mary Evelyn Photography. "De eerste keer dat hij me zag, dacht hij: 'dat is het meisje waarmee ik ga trouwen'. Maar uiteindelijk heb ik het hém gevraagd", lacht Clemma (76), die samen met Sterling (80) in Wewoka woont, in de Amerikaanse staat Oklahoma. "We waren naar een programma aan het luisteren op de radio waarin een man een vrouw ten huwelijk vroeg. Bij wijze van grap herhaalde ik de vraag voor Sterling. En hij zei: 'ja'."



De volgende zaterdag stonden ze al voor het altaar. En 57 jaar later zijn ze nog altijd dolgelukkig samen. Het geheim? "Laat God op de eerste plaats komen, wérk aan je relatie en respecteer elkaar", aldus Clemma. "En vergeet nooit om regelmatig te zeggen dat je elkaar graag ziet. Wij doen dat zeker tien keer per dag." Lees ook Vader sterft minuten nadat hij met dochter danst op haar bruiloft

Op dit moment verliezen koppels gemiddeld de passie in hun relatie

Crocodile Hunter stuurt ouders deze ontroerende boodschap vanuit het graf © Facebook/Mary Evelyn Photography.

Om hun liefde te vieren, trok het koppel naar fotografe Stacy Welch-Christ, de schoonzus van hun kleindochter. Zij maakte een reportage van Clemma en Sterling in het thema van 'The Notebook', een van hun favoriete fims. "Ze waren eerst erg zenuwachtig, maar na een tijdje ontspanden ze zich vanzelf", aldus de fotografe.



Vintage truck

Met een vintage truck op de achtergrond knuffelden, kusten, lachten en hielden ze elkaars hand vast als op de eerste dag dat ze elkaar leerden kennen. Welch-Christ postte de foto's nadien op haar Facebookpagina, waar ze in twee dagen al 15.000 keer werden geliket en maar liefst 40.000 keer werden gedeeld. © Facebook/Mary Evelyn Photography.