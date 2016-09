Door: redactie

7/09/16 - 15u43 Bron: Belga

Zes Italianen zijn gisteravond omgekomen bij de crash van hun vliegtuigje, een Piper, in Macedonië. Macedonische media vermoeden dat het vliegtuigje neerstortte door zware regenval en hevige wind.

De Piper was opgestegen in het Noord-Italiaanse Treviso. Op weg naar de Kosovaarse hoofdstad Pristina voor feestelijkheden in een vliegclub daar stortte het toestel neer nabij de stad Veles. Twee van de slachtoffers zouden Kosovaren zijn die een Italiaans paspoort hadden verkregen.