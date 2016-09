Door: redactie

7/09/16 - 15u11 Bron: ANP

Bij twee zware verkeersongevallen in Egypte zijn vandaag minstens 27 mensen omgekomen. In het westen van het land botsten in de woestijn tussen de oases van Baharija en Farafra een minibus en een terreinwagen. Balans: 22 doden. Over de oorzaak van het ongeval werd niets gemeld. Nabij de stad al-Ajat ontspoorden drie wagons van een trein met bestemming Cairo. Hierbij vielen vijf doden en 27 gewonden.