Opnieuw chlooraanval van Assad?

Door: redactie

7/09/16 - 12u21 Bron: vtmnieuws.be

video

Bij een vermoedelijke chloorongeval op een oppositiewijk in Aleppo zijn gisteren tientallen mensen omgekomen door verstikking. De Syrische Burgerverdediging, een organisatie reddingswerkers, zegt dat helikopters van de overheid explosieve vaten met chloorgas op de wijk heeft gedropt. Op de beelden is inderdaad te zien hoe een vat op een pick-up truck wordt geladen. Het is zeker niet het eerste bericht over een mogelijke chlooraanval, maar de regering van president Assad heeft altijd de beschuldigingen over het gebruik van het gas, ontkend. De Burgerverdediging zegt op haar Facebookpagina dat 80 mensen zijn gestikt in de aanval. In het conflict dat nu al vijf jaar duurt zijn al meer dan 250.000 mensen omgekomen en meer dan elf miljoen mensen zijn dakloos.