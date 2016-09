Nieuwe aanslag verijdeld in Parijs? Auto met gasflessen aangetroffen bij Notre Dame

Bewerkt door: Redactie

Een wagen met "zeven gasflessen" is zaterdagavond aangetroffen nabij de Notre Dame in Parijs.

Volgens Le Parisien lag een lege gasfles op de passagierszetel en werden zes volle gasflessen aangetroffen in de koffer. De auto stond geparkeerd in een steegje in de buurt van de beroemde kathedraal. Het voertuig, volgens Franse media een Peugeot 607, had geen nummerplaten en de lichten knipperden. Toch is het onduidelijk of met de wagen een aanslag gepland werd. De gasflessen waren niet verbonden met een ontstekingsmechanisme.



In verband met de vondst zijn gisteren twee verdachten opgepakt, de eigenaar van de wagen en een kompaan. De auto behoort toe aan een man die op een lijst met potentiële terreurverdachten staat.



De Franse inlichtingendienst DGSI voert een onderzoek.