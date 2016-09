Haar man stierf bij de agressie tegen politie in Louisiana. Maar hij gaf haar eerst nog dit mooie geschenk

Koen Van De Sype

Van de hel naar de hemel, of toch ergens tussenin: de Amerikaanse Dechia Gerald (38) verloor haar man Matthew in juli tijdens de rellen na politiebrutaliteiten in Baton Rouge, Louisiana. Twee weken na zijn dood ontdekte ze plots dat ze hem toch niet helemaal kwijt was.

© Facebook/Dechia Gerald . Dechia bleek namelijk zwanger te zijn. "Het moet gebeurd zijn op 12 juli", huilt ze. "Hij had een zeldzame vrije nacht tijdens de onrusten die volgden op de dood van Alton Sterling (een zwarte man die van dichtbij werd doodgeschoten terwijl hij door blanke agenten tegen de grond werd gehouden, omdat hij iemand bedreigd zou hebben met een pistool, red.)."



Vijf dagen later was Matthew dood, neergeschoten door Gavin Long, samen met twee andere agenten. "Het is zo jammer dat hij ons kindje niet meer kan zien, maar toch is het ook een zegen en zal het me altijd aan hem herinneren", aldus zijn weduwe.



Dochters

Het waren dochters Dawclyn (9) en Fynleigh (3) die er hun mama attent op maakten dat ze zwanger was. "Dawclyn zei het toen ik op zoek was naar kleren voor de herdenkingsdienst van Matthew", aldus Dechia. "Ze zei opeens: 'Mama, ik snap niet waarom je klaagt. Je bent zwanger.' Waarop ik haar suste en zei dat ze zoiets niet mocht zeggen."



© Facebook/Dechia Gerald. Ongeveer een week later ging Dechia een zwangerschapstest halen en die bleek positief te zijn. "Ik was zo blij, maar tegelijk ook triest, want Matthew heeft het nooit geweten en kan er ook niet bij zijn als ons kindje opgroeit", aldus Dechia. "Het is ook beangstigend omdat ik er nu helemaal alleen voor sta. Matthew deed zo veel voor ons gezinnetje."



Haat

Ze had het er nog met haar man over gehad, twee of drie dagen voor zijn dood, of ze nog een kindje zouden nemen of niet. "Maar Matthew maakte er zich zorgen over om nog een kind in een wereld te brengen die zo vol haat was. Hij maakte zich ook zorgen over de financiële impact, omdat hij agent was en ik lerares", vertelt Dechia nog. © Facebook/Dechia Gerald.