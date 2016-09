Vader sterft minuten nadat hij met dochter danst op haar bruiloft

Koen Van De Sype

7/09/16

De mooiste dag van haar leven of dat had het toch moeten zijn: toen de Amerikaanse Michele Howard zaterdag met de liefde van haar leven Luis Diego Granera trouwde in Costa Rica wist ze met haar geluk geen blijf. Iedereen die ze graag zag, was overgekomen uit South Carolina. Maar tijdens het feest dat op de ceremonie volgde, sloeg het noodlot plots toe.

Tim met zijn familie in Coasta Rica: (v.l.n.r.) Courtney Miller Reynolds, Rachel Buchanan Nigro, Tim Buchanan, Clara Buchanan, Luis Diego Granera, Michele Howard en Jeni Buchanan. © Facebook/Jeni Buchanan. Amper enkele minuten nadat ze met haar vader Tim Buchanan (54) had gedanst, zakte de man plots in elkaar. Niemand kon nog iets voor hem doen. Hij stierf aan een hartaanval.



"Hij was de mooiste mens die ik ooit heb ontmoet", schreef zijn vrouw Jeni - een huwelijksfotografe -op Facebook. "Tim kwam in mijn leven op een moment dat ik heel diep zat. Hij hielp me en maakte me weer sterk. We brachten samen vier fantastische kinderen groot, zorgden voor mijn kleine broers toen ze ons nodig hadden en kregen zelfs een kleinkind. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn."



Zijn familie betekende alles voor hem. "In zo verre zelfs dat hij zijn lichaam negeerde toen dat hem vertelde dat er iets mis was", gaat ze verder. "Hij had naar een dokter moeten gaan, maar hij was bang dat hij dan het huwelijk van zijn dochter zou missen. Ze woont in Costa Rica en hij keek er zo naar uit om haar en haar kersverse man terug te zien." Lees ook Man sterft terwijl hij Kanaal probeert over te zwemmen

De laatste foto van Tim en zijn vrouw Jeni, genomen enkele uren voor zijn dood. © Facebook/Jeni Buchanan.