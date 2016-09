Vrouw bevalt drie jaar na elkaar op dezelfde dag

Koen Van De Sype

De kans is 1 op 133.000, maar het overkwam Lauren Stevenson uit Dickinson in de Amerikaanse staat North Dakota: voor het derde jaar op rij beviel ze op dezelfde dag. Zoontje Henry Lee kwam op 1 september ter wereld, net als broertje Axel Lee (2) twee jaar terug en zusje Tommie Lee (1) vorig jaar.

"Het was een complete verrassing, we hadden het helemaal niet zo gepland", aldus de gelukkige ouders Lauren en Seth. "De bevalling was uitgerekend voor 31 augustus, bij onze twee andere kinderen was dat telkens 4 september. We zijn gewoon blij dat hij gezond is."



Of er geen onenigheid zal zijn de komende jaren als hun verjaardag gevierd wordt? "Ik denk dat we gewoon één groot verjaardagsfeest zullen geven. Als ze willen delen, maken we er één grote verjaardagstaart. En als ze dat niet zien zitten, krijgt iedereen een eigen taart én een eigen cadeautje", lacht de kersverse mama nog.



Gynaecoloog

Volgens hun gynaecoloog William Lowe van het CHI St. Alexius Health-ziekenhuis is het de eerste keer in zijn carrière dat hij zoiets ziet. Hij hielp ook bij de bevalling van de twee andere kinderen. Statistici van de Australian National University berekenden intussen dat de kans dat iets als dit gebeurt, 1 op 133.000 is.