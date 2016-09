Door: redactie

7/09/16 - 10u44 Bron: ANP

Een Noor heeft geklaagd over een kruk van Ikea die hij onder de douche gebruikte. Tot zijn schrik kwamen zijn testikels klem te zitten in de gaten van de zitting van het krukje. Claus Jørstad zette zijn klacht over kruk Marius op de Facebookpagina van het Zweedse bedrijf.