Ziekenwagen rijdt drie mensen het ziekenhuis in

Door: redactie

7/09/16 - 09u52 Bron: ANP

Een ziekenauto heeft ervoor gezorgd dat drie mensen in het ziekenhuis terechtkwamen. Het drietal stond bij een bushalte in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland te wachten toen de ziekenwagen ze aanreed, aldus lokale media. Gelukkig was het de halte voor de deur van het Auckland Hospital.