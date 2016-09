Australische economie groeit al 25 jaar non-stop

Door: redactie

De Australische economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gegroeid tegenover het eerste kwartaal. Een vooral symbolisch belangrijke statistiek, want het land "Down Under" zit daarmee aan 25 jaar onafgebroken economische groei.

Op jaarbasis bedroeg de economische groei 3,3 procent, de beste prestatie in 4 jaar.



Dat Australië sinds 1991 geen recessie meer kende, is een van de beste prestaties van alle ontwikkelde landen. "Het is officieel: Australië heeft een periode van 25 jaar onafgebroken economische groei gerealiseerd", juichte minister van Financiën Scott Morrison dan ook. "Deze groei is een hulde aan alle Australiërs die werken of die een onderneming hebben opgericht."



Overheidsinvestering

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De groei in het tweede kwartaal werd voornamelijk gedreven door een forse verhoging van de overheidsinvesteringen (met meer dan 15 procent) in onder meer wegen en sporen. De export en de binnenlandse consumptie deden het minder goed dan in het eerste kwartaal.



"De overheid is ter hulp geschoten", zegt Paul Dales, een econoom bij Capital Economics. "Zonder die verborgen fiscale stimulus zou de groei er minder fors hebben uitgezien."



Australië is op zoek naar nieuwe groeimotoren, omdat het gouden tijdperk van de mijnbouw ten einde loopt.