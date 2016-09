Taliban eisen aanslag op Care International in Kaboel op

Door: redactie

7/09/16 - 09u43 Bron: Belga

De taliban hebben zich verantwoordelijk gesteld voor de aanval op een compound van Care International in Kaboel, die pas eindigde na een elf uur durende belegering. In een mededeling die gisteravond verspreid werd, zeiden de taliban dat het gebouw "een geheim inlichtingencentrum van buitenlandse troepen was vermomd als een gastenhuis".