Man slaat pasgeboren baby in het gezicht omdat hij denkt dat ze een pop is

Een man heeft gisteren in het Britse Manchester een pasgeboren baby in haar gezicht geslagen waar haar ouders en grote zus bijstonden. Naar eigen zeggen dacht de man dat hij met een pop te maken had.

Elsie Rose was nog maar net een weekje oud toen haar ouders Amy Duckers en Lewis Temple hun nieuwst aanwinst voor het eerst mee naar buiten namen. Samen met hun oudere dochtertje Libby ging de jonge familie naar de lokale supermarkt.



Daar raakten ze al gauw aan de praat met een buurvrouw die de baby kwam bewonderen. De buurvrouw raakte op haar beurt weer aan de praat met wat werkcollega's die ze uitnodigde naar Elsie Rose te komen kijken. "Daarop kwam er een man direct aanrennen. Voor we het wisten sloeg hij Elsie Rose hard op haar voorhoofd", zegt moeder Amy verontwaardigd. "De eerste paar seconden stond ik perplex en kon ik niets doen van schrik. Toen begon ik samen met Libby de schreeuwen. Ze dacht dat de man haar zusje dood gemaakt had."



Pop

Daarop bood de man zijn excuses aan. Kalm zei hij dat hij dacht dat het om een pop ging. Het toegesnelde supermarktpersoneel belde snel de hulpdiensten op en Elsie Rose werd snel naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een nachtje ter observatie gehouden werd. "Ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is", zegt Amy. "Vreemden omhelsden me in het ziekenhuis. Iedereen vindt het ongelofelijk. Ik ben kapot van wat ik en mijn dochters hebben meegemaakt. Het was verschrikkelijk", zegt de vrouw, die haar baby niet meer mee naar buiten durft te nemen. Elsie Rose maakt het intussen goed. "Ze was een beetje ziek en slaperig gisteren, maar ze is tenminste thuis nu", zegt haar moeder.



De man die de klap uitdeelde is aangehouden en door de politie ondervraagd.