Monica wil de zwaarste vrouw ter wereld worden en is met 317 kilo al aardig onderweg

De Amerikaanse Monica Riley uit Texas weegt 317 kilo, maar heeft haar streefgewicht nog lang niet bereikt. Dat ligt namelijk op 445 kilo, wanneer ze zich niet meer kan bewegen en totaal afhankelijk wordt van haar vriend Sid. "Dan voel ik me als een koningin."

Terwijl hordes vrouwen zich uithongeren om te vermageren, heeft Monica (27) het in haar hoofd gezet om de dikste vrouw ter wereld te worden. Tegen de tijd dat ze 32 is, wil ze haar doel bereikt hebben. De vrouw, die plussize-model is, droomt ervan om zo dik te zijn dat ze zich niet meer kan bewegen. "Het plan is om 445 kilo te wegen, zodat Sid me moet bedienen. Hij kijkt daar ook erg naar uit."



Met nog een slordige 120 kilo te gaan, lijkt dat scenario nog veraf, maar nu heeft de zware Monica al veel hulp nodig. "Sid helpt me op te staan en in en uit bed te komen. Wanneer ik na een zwaar diner ga liggen, moet hij me helpen om te rollen. Dat vinden we allebei opwindend."



Seksuele fantasie

Monica's 'strijd voor de kilo's' hangt in grote mate samen met een seksuele fantasie die zij en Sid hebben en waarin haar gewicht een essentiële rol speelt. "Ik vind mezelf steeds sexier worden, met mijn grote zachte buik. Mezelf volstoppen met voedsel vind ik erg geil. Sid houdt ervan om voor me te koken en om me te voeren. Hij geeft me altijd eten en ik hoef nooit iets te doen."



Voor Sid, die een normaal postuur heeft, is zijn relatie met Monica als een "droom die is uitgekomen". "Ik zie het zorgen voor Monica helemaal niet als een taak", zegt hij op zijn beurt. "Ik houd van haar en ik zorg graag voor haar: het is als een droom die is uitgekomen. Het is een misverstand dat 'overvoeden' en 'onbeweeglijkheid' met controle te maken heeft. Als Monica hiermee zou willen stoppen, dan accepteer ik dat onmiddellijk."



Kinderwens

Sinds Sid en Monica elkaar vier maanden geleden via internet ontmoetten, is de vrouw al 25 kilo aangekomen. Monica's gewicht staat hun kinderwens niet in de weg. "Ik kan de baby perfect vanuit mijn slaapkamer opvoeden en voor de rest huren we gewoon een nanny in", zegt Monica. "Niets zal ons doen stoppen om een kind op te voeden. Sommige mensen denken dat onze wens egoïstisch is, maar ik weet zeker dat we goede ouders zouden zijn."



Haar hele leven lang heeft Monica al last gehad van overgewicht. Toen ze twee jaar geleden op het punt stond om een maagverkleinende operatie te krijgen, trok ze zich op het laatste moment terug, vastbesloten om met haar volle figuur te leren leven.