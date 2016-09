Rusland dreigt onafhankelijk onderzoekscentrum te sluiten

Door: redactie

7/09/16 - 03u35 Bron: Belga

Een man kijkt naar een politieke cartoon op de openingsceremonie van de expositie 'No Filters' in Moskou. © epa.

Levada, Ruslands enige onafhankelijke instituut voor opiniepeilingen en sociologische studies, heeft zijn activiteiten opgeschort omdat het als een "buitenlands agent" bestempeld wordt. Dat heeft de directeur maandag bekendgemaakt.

Levada, Russia's major (& respected) polling agency, now named foreign agent by govt. In retrospect, surprising it could operate so long. — ian bremmer (@ianbremmer) Tue Sep 06 00:00:00 MEST 2016

Volgens directeur Lev Goudkov is het immers praktisch onmogelijk om te blijven verder werken onder het controversiële label van "buitenlandse agent". Volgens de Russische wet uit 2012 over buitenlandse agenten wordt een niet-gouvernementele organisatie zo genoemd wanneer ze geld aanvaardt van een buitenlandse regering en zich inlaat met politieke activiteiten.



Buitenlandse fondsen

Het ministerie van Justitie nam de beslissing maandag na een controle van de organisatie door zijn diensten. Directeur Goudkov erkende dat zijn centrum fondsen kreeg uit het buitenland, maar dat via langetermijncontracten met - vooral Amerikaanse - bedrijven en universiteiten. "We zullen zien hoe succesvol onze pogingen om deze beslissing tegen te gaan zullen zijn", zei Goudkov, die toevoegde dat het nog te vroeg is om een sluiting van het centrum te spreken.



Label

Adjunct-directeur Alexei Grazhdankin zei aan het persagentschap Interfax dat hij hoopte dat zijn organisatie het label kan kwijtraken. "We zullen het aantal contracten met buitenlandse klanten verminderen in de hoop dat het label dan verwijderd zal worden."



De Europese Unie liet weten dat deze beslissing een nieuwe stap is in het beperken van het onafhankelijk maatschappelijk middenveld in Rusland.



Het Russische onderzoeksbureau werd in 2003 opgericht en stond in eigen land en daarbuiten bekend om de onafhankelijke en ernstige manier waarop het studies uitvoerde.