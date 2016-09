Man bekent na 27 jaar de moord op kleine Jacob, en vertelt zijn laatste woorden

Door: Redactie

7/09/16 - 08u41 Bron: AP

Moeder Patty Wetterling met haar zoon Trevor. © ap.

Enkele dagen nadat het lichaam van de 11-jarige Jacob Wetterling eindelijk na een vermissing van 27 jaar werd gevonden, heeft een man uit de Amerikaanse staat Minnesota bekend de jongen te hebben ontvoerd en vermoord. Hij beschreef de moord in gruwelijke details, inclusief de laatste woorden van de jongen.

Jacob Wetterling © ap. Danny Heinrich © reuters.

De 53-jarige Danny Heinrich deed de bekentenis nadat hij werd ondervraagd in een zaak over kinderpornografie. Op de vraag of hij Jacob Wetterling in 1989 had ontvoerd, seksueel misbruikt en vermoord, antwoordde hij: "Ja, dat heb ik gedaan". Vorige week leidde hij de politie al naar de plek waar het slachtoffer was begraven.



In een volle rechtszaal, waarbij ook de ouders van de jongen aanwezig waren, vertelde Heinrich dat hij de jongen samen met zijn broer en een vriend had zien fietsen. Toen de kinderen terugkeerden, sloeg de gemaskerde Heinrich toe. Hij hield de 11-jarige Jacob onder schot terwijl hij de andere twee jongens opdroeg om weg te lopen. Daarop nam hij de jongen geboeid mee en molesteerde hem. Volgens Heinrich huilde de jongen en vroeg hij wat hij verkeerd gedaan had.



Neergeschoten

De zichtbaar aangedane ouders hoorden hoe hij de jongen beval om zich uit te kleden en hem daarna betastte. Toen Jacob zei dat hij het koud had en naar huis wilde, zei Danny dat dat niet kon. Hij begon te huilen, en de kidnapper panikeerde. "Ik beval hem om zich om te draaien, en stak twee kogels in mijn pistool", aldus de man. "Ik keek zelf weg en schoot twee keer. De eerste keer gebeurde er niets, de tweede keer klonk er een schot. Hij stond echter nog recht, dus heb ik nog eens geschoten."



Heinrich Liep eerst in paniek weg, maar keerde later terug en begroef de jongen in een veld, amper 1,5 kilometer van zijn huis. Een jaar later zocht hij het graf op en merkte dat de jas van Jacob zichtbaar was. Hij groef hem weer op, stopte hem in een plastic zak en begroef hem daarna opnieuw op een andere plaats. Daar werd Jacob vorige week uiteindelijk gevonden.



Nieuwe technologie

Heinrich kwam al kort na de vermissing van de jongen in beeld bij de politie. Hij ontkende toen en er was onvoldoende bewijs om een aanklacht tegen hem in te dienen. Dat veranderde toen er twee jaar geleden nieuwe dna-technologie beschikbaar kwam.



Voor de ouders was het vooral pijnlijk de details rond de ontvoering en moord aan te horen. "Het is ongelooflijk pijnlijk om die laatste uren en minuten van zijn leven aan je voorbij te zien trekken", zei zijn moeder Patty in de rechtszaal. "Voor ons leefde hij nog tot het moment waarop hij werd gevonden."