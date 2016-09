Half miljoen Braziliaanse bankbedienden staken voor beter loon

Door: redactie

7/09/16 - 00u27 Bron: Belga

Een man plakt een poster met de tekst 'we zijn in staking' op de deur van een bank in Sao Paulo. © reuters.

Meer dan 500.000 werknemers zijn gisteren een staking van onbepaalde duur gestart in heel Brazilië om hogere lonen te eisen. Dat zei de vakbond nadat vijf vergaderingen zonder resultaat bleven.

"Het land is in crisis, maar niet de sector die nog steeds winst maakt. We hopen de onderhandelingen te hervatten, maar dat hangt nu af van de Nationale Bankenfederatie", verklaarde een persmedewerker van de bankenafdeling van de CUT, de grootste Braziliaanse vakbond.



Hij legde uit dat door de staking zowel publieke- als privébanken morgen gesloten zullen blijven. De Brazilianen kunnen wel beroep doen op de bankautomaten en hun rekeningen betalen via het internet of in andere voorzieningen zoals de Post.



Loonsverhoging

De vakbonden van de bankbedienden willen een loonsverhoging van 14,78 procent, om de inflatie van 9,57 procent het afgelopen jaar te compenseren, en een reële loonsverhoging van 5 procent. Daarnaast willen ze dat de basislonen van 1.800 (498 euro) naar 3.940 reaal (1.090 euro) worden opgetrokken, en willen ze meer delen in de winst.



Tot nu toe wilden de directies van de banken slechts een loonsverhoging van 6,5 procent en een premie van 3.000 reaal (830 euro) toekennen, een voorstel dat door de vakbonden werd verworpen.