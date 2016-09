Duits vliegtuigje stort neer in Macedonië

Door: redactie

6/09/16 - 23u29 Bron: ANP

In Macedonië is een privé-vliegtuig neergestort. (Foto ter illustratie) © thinkstock.

Een in Duitsland geregistreerd privévliegtuigje is vandaag neergestort in de buurt van Veles in Macedonië en in vlammen opgegaan. Het toestel was met zes mensen aan boord op weg van Treviso naar Pristina, de hoofdstad van Kosovo.