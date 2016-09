IS doodt twee Turkse soldaten bij aanval in Syrië

Door: redactie

6/09/16 - 23u40 Bron: Belga

Een Turkse tank rukt op naar de Syrische grens. © ap.

Bij gevechten met de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Noord-Syrië zijn dinsdag twee Turkse soldaten gedood en vijf anderen verwond. Dat meldt het Turkse persagentschap DHA onder aanhaling van de strijdkrachten.

Twee tanks van het Turkse leger werden bij gevechten in de omgeving van de Noord-Syrische stad al-Raï door raketten getroffen. Ook twee rebellen van het Vrije Syrische Leger, dat samen met het Turkse leger tegen IS en Syrisch-Koerdische milities optrekt, werden gedood. Dat is door andere Turkse media gemeld.