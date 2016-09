"Syrisch regime zet opnieuw chloorgas in"

Door: redactie

6/09/16 - 21u49 Bron: ANP

Syriërs kampen met ademhalingsmoeilijkheden nadat het regeringsleger chloorgas ingezet hebben in Aleppo. © afp.

Syrië Activisten en artsen in het rebellengebied van Aleppo hebben de Syrische regering opnieuw beschuldigd van de inzet van chloorgas in de zwaar belegerde stad. Ongeveer tachtig mensen moesten wegens ademhalingsproblemen worden behandeld nadat helikopters cilinderbommen hadden afgeworpen in de wijk Al-Sukari. In de straten hing een chloorlucht.