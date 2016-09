WHO scherpt aanbevelingen voor seksuele bescherming tegen zika aan

Door: redactie

Met het oog op het risico voor misvormingen bij baby's door het zikavirus, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar aanbevelingen voor seksuele bescherming aangescherpt. Vrouwen en mannen die zonder symptomen uit gebieden terugkeren waarin het virus verspreid is, mogen voortaan 6 maanden lang geen onbeschermde seks hebben of moeten zich onthouden. Tot nog toe lag de aanbeveling op twee maanden geen onbeschermde seks.

Daarmee brengt de WHO de aanbeveling in lijn met die voor besmette personen.



De organisatie heeft ook haar richtlijnen veranderd voor de landen waar het zikavirus overgedragen wordt. Daar wordt al langer aangezet tot veilige seks, zolang het niet eenduidig is dat beide partners vrij zijn van het virus. Nu vraagt de WHO ook dat de seksueel actieve personen in die landen beter geïnformeerd worden, met name over het spectrum van anticonceptiemiddelen.



Volgens experts van de WHO kan het zikavirus overgedragen worden door onbeschermde seks en zou het bij een foetus als gevolg van het virus kunnen leiden tot microcefalie, een te kleine schedelomvang met grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling.



Het zikavirus wordt voornamelijk overgebracht door vrouwelijke steekmuggen.