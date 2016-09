Rousseff verlaat Brasília: "Politiek gesaboteerd"

Door: redactie

De uit haar ambt ontheven Braziliaanse presidente Dilma Rousseff verlaat na bijna zes jaar haar residentie in de hoofdstad Brasília, het Palácio da Alvorada. Ze keert naar haar thuisstad Porto Alegre terug. Dat meldt het nieuwsportaal O Globo. Ze laat alle geschenken achter, die ze als staatsleider heeft ontvangen. Ze heeft die ook opgelijst, zodat er geen uitgangspunten meer zijn voor nieuwe aantijgingen.

Dit is het begin van een gevecht. Het is niet aan 81 senatoren om over mijn politiek te oordelen, maar aan de bevolking, door rechtstreekse verkiezingen Dilma Rousseff

Aan boord van een vliegtuig van de Braziliaanse luchtmacht naar Porto Alegre neemt ze enkel persoonlijke spullen mee, klinkt het voorts. De rest, waaronder een omvangrijke bibliotheek, volgt in vier vrachtwagens. In de door architect Oscar Niemeyer ontworpen residentie trekt nu haar opvolger Michel Temer in. Hij heeft een centrumrechtse regering gevormd en wil -ook met onpopulaire maatregelen- de op acht na grootste economie ter wereld uit de recessie leiden.



In een interview met de Franse krant Le Monde (woensdag) benadrukt Rousseff dat het ware motief achter haar ambtsontheffing was dat bepaalde politici zich door de regeringswissel wilden beschermen tegen het onderzoek van Justitie in het grootste corruptieschandaal uit de geschiedenis van Brazilië.



Hervormingen werden volgens Rousseff door het Congres doelbewust geblokkeerd. "Er was een politieke sabotage met het doel een gepaste stemming voor de ambtsontheffing te creëren. (...) De hoofdvertolkers van deze afzetting zijn de Braziliaanse oligarchen". Dit is het begin van een gevecht, zei ze. "Het is niet aan 81 senatoren om over mijn politiek te oordelen, maar aan de bevolking, door rechtstreekse verkiezingen".