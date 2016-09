Gedetineerden stichten brand in Luxemburgse gevangenis

Door: redactie

In de Luxemburgse gevangenis Schrassig is een opstand uitgebroken. Gisteravond blokkeerden negentien gedetineerden twee toegangen naar hun celblok. Kort daarop stichtten ze in een gevangenislokaal een brand, die volgens de politie via een venster snel kon geblust worden door de brandweer. Niemand raakte gewond. De gerechtelijke politie heeft een onderzoek ingeleid. De voorbije jaren kreeg de overbevolkte gevangenis al heel wat kritiek te slikken.