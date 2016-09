South Carolina in de ban van ware angstpsychose rond clowns

Koen Van De Sype

De Amerikaanse staat South Carolina is in de greep van een ware angstpsychose rond clowns. De afgelopen weken werden er al acht gespot en liepen er klachten binnen bij de politie dat de clowns geprobeerd zouden hebben kinderen het bos in te lokken. De politie van Greenville heeft al laten weten dat volwassenen die zich nog in een clown verkleden, de cel in vliegen.

Een van de clowns stond in een regenponcho langs de kant van de weg, een andere zwaaide met geld naar enkele kinderen aan de rand van het bos. Er wordt telkens gesproken over dreigende, zwijgende figuren. Tot dusver heeft de politie wel nog geen enkel geval kunnen verifiëren. Desalniettemin wordt er niet mee gelachen en ouders wordt gevraagd extra waakzaam te zijn. De politie zelf stuurt extra patrouilles de weg op en deed al huis-aan-huisonderzoek.



Afgelopen weekend kwamen er plots ook meldingen uit North Carolina, waar twee kinderen een clown zouden hebben gezien die hen met snoepjes het woud in probeerde te lokken. Hij was gekleed in een witte kiel, droeg witte handschoenen en rode schoenen, hij had een rode pruik op en droeg een rode neus op zijn witte gezicht. Een volwassene zou hem ook gehoord hebben.



Eerder al hadden kinderen gesproken over clowns die in een huis leefden vlakbij een meer, op het einde van een pad in het bos. De politie vond daar effectief een huis, maar dat stond leeg.



De ordediensten waarschuwen wie er ook achter de stunt zit dat ze vervolgd kunnen worden. "Het moet ophouden", aldus politiechef Ken Miller van Greenville. "Het is illegaal, gevaarlijk, het past niet en het veroorzaakt onrust. Wie zich nog in een clown verkleedt, kan in de cel vliegen. Ook het verontrusten van de bevolking kan worden vervolgd."



Horrorfilm

Of de waarnemingen iets te maken hebben met de release van de onafhankelijke horrorfilm '31' van regisseur Rob Zombie, wil hij niet gezegd hebben. Die gaat over een bende sadistische clowns en komt deze maand in de zalen in de VS. "We hebben geen idee", klinkt het. "Ook niet of er iets anders aan de hand is."