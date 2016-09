Duitsland neemt grootste hoeveelheid ivoor ooit in beslag

Door: redactie

6/09/16 - 18u00 Bron: Belga

De Duitse autoriteiten hebben beslag gelegd op de grootste lading ivoor ooit in de geschiedenis van het land, zo heeft het gerecht vandaag bekendgemaakt na de afronding van het onderzoek.

Het parket van Cottbus zei dat de douane al in mei 625 kilo ivoor in beslag nam op de Schönefeld-luchthaven van Berlijn. Het ivoor was op weg naar Hanoi. Twee verdachten werden daarna opgepakt in een gemeente bij Koblenz, waar nog eens 570 kilo ivoor werd aangetroffen. De speurders konden niet achterhalen waar het ivoor vandaan kwam.



De handel in ivoor bedreigt het voortbestaan van de Afrikaanse en Aziatische olifant en is daarom aan banden gelegd.