Boerkiniverbod in gemeente op Corsica blijft van kracht

Door: redactie

6/09/16 - 18u50 Bron: AFP

© afp.

De administratieve rechtbank van Bastia heeft vandaag geweigerd het boerkiniverbod in Sisco, op het Franse eiland Corsica, te schorsen. Nochtans achtte de Franse Raad van State eind augustus het omstreden verbod op de lichaamsbedekkende badpakken in een plaatsje in de buurt in de buurt van Nice niet langer houdbaar. De situatie in Sisco was wel enigszins anders: de burgemeester nam er het besluit na een heftige confrontatie tussen Marokkaanse migranten en dorpsbewoners medio augustus waarbij gewonden vielen en aanzienlijke materiële schade werd aangericht.