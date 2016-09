"Syrisch regime gebruikt chloorgas in Aleppo"

Door: redactie

6/09/16 - 17u46 Bron: DPA

Archiefbeeld van een oefening na een gesimuleerde gasaanval in Aleppo. © ap.

Activisten en artsen uit rebellengebieden van de belegerde Noord-Syrische stad Aleppo betichten het regime opnieuw van het gebruik van chloorgas. Rond de 80 mensen moesten behandeld worden wegens ademhalingsproblemen, nadat boven het stadsdeel al-Sukari bomvaten werden gedropt. Dat zei een woordvoerder van de lokale hulporganisatie Withelmen, Ibrahim al-Hadj. Onder de slachtoffers bevinden zich 50 kinderen. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten had het onder aanhaling van artsen over meer dan 70 gewonden.

In het getroffen gebied rook het naar chloorgas, zei al-Hadj. Videobeelden van de Withelmen tonen hoe mensen met ademhalingsproblemen in een ziekenhuis behandeld worden. Zo zijn kinderen te zien die moeten beademd worden. Ook oppositionele media verspreidden beelden van slachtoffers in medische posten. De beschuldigingen en opnames konden niet onafhankelijk gecontroleerd worden.



Volgens een eind augustus gepubliceerd expertenrapport van de Verenigde Naties had de Syrische regering in april 2014 en in maart 2015 in de provincie Idlib in het noordwesten van het land chloorgas ingezet. Al in augustus 2013 waren bij een gifgasaanval in de omgeving van Damascus rond de 1400 mensen gedood. Het regime ging daarna akkoord om zijn chemische wapens in te leveren. Chloorgas valt echter niet onder de verboden chemische wapens, omdat het ook civiel kan gebruikt worden.