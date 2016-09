Chicago beleeft nu al dodelijkste jaar in twee decennia: 512 moorden

Redactie

Agenten onderzoeken de plaats waar in augustus een schietpartij op een verjaardagsfeestje het leven kostte aan twee mensen. © ap.

Criminaliteit Meer dan 500 moorden in Chicago in acht maanden, dit heeft de Amerikaanse maffiastad van welleer in geen twintig jaar meegemaakt. Afgelopen weekend, dat in het teken stond van de feestdag Labor Day, werden 65 personen beschoten. Voor 13 van hen pakte dit fataal uit, zo meldt The Chicago Tribune.

Het aantal moorden in Chicago pakt een stuk hoger uit dan in andere grote steden, zoals New York en Los Angeles. De grootste stad in Illinois kampt met veel straatgeweld, dat wordt versterkt door een groot wantrouwen jegens de politie. Een onafhankelijk onderzoeksteam beschuldigde de politie van Chicago eerder van 'institutioneel racisme', meldt CNN.



Anderen zeggen dat de strengere regels voor wapenbezit zorgen voor de hoge criminaliteitscijfers in de stad. Bewoners zouden zich niet kunnen verdedigen, is het veelgehoorde argument. Dit wordt tegengesproken door de cijfers, schrijft CNN. Zo'n zestig procent van de gebruikte wapens zou van buiten de staat komen.



Onder de bewoners die dit weekend werden doodgeschoten, is Chrystal Myer. Zij was negen maanden zwanger. Ook een gepensioneerde pastoor behoort tot de doden. Lees ook Ontslag dreigt voor Amerikaanse agenten na dood zwarte tiener

