Poetin zegt Oezbekistan steun toe na dood van Karimov

6/09/16 - 17u39 Bron: Belga

Russisch president Vladimir Poetin legt bloemen neer bij het graf van Islam Karimov. © ap.

Oezbekistan Rusland heeft ex-Sovjetrepubliek Oezbekistan na de dood van machthebber Islam Karimov zijn steun gegarandeerd. President Vladimir Poetin maakte op zijn terugreis van de G20-top in China een tussenstop in Centraal-Azië en voerde gesprekken met regeringsleider Javkat Mirsiyayev, die een mogelijke opvolger van Karimov wordt genoemd. In de strijd tegen de drugshandel en internationale terreur is het islamitische buurland van Afghanistan voor Moskou van groot strategisch belang.