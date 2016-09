Meer dan 600.000 Syriërs van alle hulp afgesneden

Door: redactie

Meer dan 600.000 Syrische burgers zijn door de oorlog in eigen land in deels jaren belegerde oorden blootgesteld aan de meest erbarmelijke omstandigheden en van alle humanitaire hulp afgesneden. De noodsituatie van de mensen wordt bovendien door willekeurige aanvallen op de burgerbevolking en op medisch personeel en ziekenhuizen nog scherper gesteld. Dat verklaarde de onderzoekscommissie voor Syrië, die door de VN-Mensenrechtenraad werd benoemd, vandaag in Genève.

"Aanvallen van alle kampen hebben ontelbare burgers gedood en verminkt, onder hen veel kinderen."

Vooral in de omsingelde Noord-Syrische stad Aleppo, die meedogenloos door regeringstroepen wordt gebombardeerd, heeft de geweldpleging tegen burgers "een niveau zonder voorgaande" bereikt, klinkt het in een nieuw situatierapport van de onafhankelijke commissie.



"De belegering en uithongering van hele steden, wijken en dorpen wordt overal in het land met verschrikkelijke gevolgen als oorlogstactiek gebruikt", aldus de commissie. De mensen in de omsingelde stadsdelen maken geen enkele kans om te vluchten, omdat ze nagenoeg dagelijks gebombardeerd worden, klinkt het voorts. Sinds het begin van het jaar zijn in de provincie Aleppo meer dan 20 medische instellingen vernietigd.



"Er is geen enkel teken voor een vermindering van de belegeringen en de meedogenloze aanvallen op burgers, zodat de mensen zo goed als geen hoop op vrede meer hebben", verklaarde commissievoorzitter, Paulo Pinheiro. De eind februari afgekondigde wapenstilstand is al lang bezweken onder een "tragische stijging van het geweld".



Alle groepen die bij het conflict betrokken zijn, maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. "Aanvallen van alle kampen hebben ontelbare burgers gedood en verminkt, onder hen veel kinderen". Vooral de niet aflatende lucht- en artilleriebombardementen van het regime zijn vernietigend voor de burgerbevolking. Ondertussen pleegt IS steeds weer moordende aanslagen in de door de regering gecontroleerde gebieden en doodt daarbij doelgericht honderden burgers.



De hoop op een eind aan de lijdensweg kan enkel bereikt worden door de hervatting van de Geneefse vredesgesprekken tussen de regering en de rebellen, meent de commissie. Daarvoor is van alle partijen meer politieke wil noodzakelijk, ook van de internationale gemeenschap.