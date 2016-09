Patiënte met allereerste gezichtstransplantatie is overleden

Door: redactie

6/09/16 - 16u41 Bron: Belga

Isabelle Dinoire gaf in 2006, een jaar na de transplantatie, een persconferentie. © afp.

De eerste patiënt ter wereld die een transplantatie van het gezicht onderging nadat ze door haar hond verminkt was, de Française Isabelle Dinoire, is "aan de gevolgen van een slepende ziekte" overleden, zo heeft het universitair ziekenhuis van Amiens, in het noorden van Frankrijk, vandaag bekendgemaakt.