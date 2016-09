Brits parlementslid neemt ontslag na seksschandaal met mannelijke escorts

Door: redactie

6/09/16 - 16u34 Bron: Belga

Keith Vaz. © reuters.

Een volksvertegenwoordiger van de Britse Arbeiderspartij heeft dinsdag ontslag moeten nemen uit zijn functie van voorzitter van een parlementaire commissie omdat hij betrokken was in een schandaal met mannelijke prostitués.

Keith Vaz (59), die een van de eerste regeringsleden van Aziatische afkomst was, gehuwd en vader van twee kinderen, werd gefilmd met geluidsopname terwijl hij mannelijke escorts betaalde voor hun diensten, meldde de krant Sunday Mirror.



In een mededeling verklaarde de parlementariër dat hij het "oprecht betreurde" dat hij het voorzitterschap van de commissie Binnenlandse Zaken moest laten vallen wegens "recente gebeurtenissen" die het hem onmogelijk maakten "sereen" verder te werken. De commissie buigt zich onder meer over immigratie, drugsbeleid en sekswerkers.



De publicatie van de beelden met geluid in een Brits tabloid dat offensieve methodes hanteert, heeft een debat geopend over de relevantie van zo'n schending van het privéleven door de media.