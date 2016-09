In één maand 10 mensen doodgeschoten in Marseille

Bewerkt door: Redactie

6/09/16 - 15u34 Bron: Belga

© Twitter.

In een bar in het centrum van Marseille zijn gisteravond twee mannen doodgeschoten. Daarmee duurt de bloedige zomer in Marseille voort: sinds 7 augustus zijn al tien mensen omgebracht in de Franse havenstad en omgeving.