Rugzaktoeriste (23) valt in ravijn terwijl ze vlucht voor aanrander. Maar nog is ze niet veilig voor hem

Koen Van De Sype

6/09/16 - 15u59 Bron: The Mirror, Facebook

© Facebook/Hannah Gavios.

Het had de perfecte vakantie moeten worden, maar de rondreis van de Amerikaanse Hannah Gavios (23) door Zuidoost-Azië eindigde op een dramatische manier. Op de vlucht voor een aanrander in Thailand viel ze 45 meter diep in een ravijn, waar ze verlamd moest ondergaan hoe hij haar toch nog molesteerde. Pas een dag later werd ze gevonden door de hulpdiensten.

© Facebook/Hannah Gavios. De aanvaller van Gavios had haar donderdagavond aangeboden om haar naar haar hotel in Krabi vlakbij Phuket te brengen, nadat ze verloren was gelopen op Railay Beach en in een winkeltje om hulp had gezocht. Hij reed op zeker moment echter een pikdonkere bergweg op. Daar werkte hij de vrouw tegen de grond en probeerde haar de kleren van het lijf te scheuren. Doodsbang sloeg Hannah hem en beet ze een stuk uit zijn oor, waarop ze zich los kon trekken en er vandoor ging. Maar in het duister liep ze over de rand van een ravijn.



Terwijl ze naar beneden viel, verwondde ze zich aan haar hoofd en haar rug, maar ze overleefde het als bij wonder. Beneden, in het donker, merkte ze wel dat ze geen gevoel meer had in haar benen. Maar nog was haar beproeving niet voorbij, want haar aanvaller was achter haar aan gekomen en molesteerde haar terwijl ze hulpeloos op de grond lag.



Ouders

Hij ging er uiteindelijk vandoor en Gavios bleef achter. Pas de volgende morgen werd ze gevonden door reddingswerkers, die haar naar het Bangkok Hospital brachten in Phuket. Daar bleek dat ze onder meer haar rug had gebroken. Haar ouders werden verwittigd en die stapten in New York meteen op het vliegtuig om haar bij te staan.

