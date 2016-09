Bende mensenhandelaars op Ibiza dwingen vrouwen in prostitutie

Door: redactie

De Spaanse politie heeft op Ibiza een netwerk opgerold dat vrouwen uit Roemenië in de prostitutie dwong op de straten en in de nachtclubs van het vakantie-eiland. Bij de operatie werden dinsdag tien vrouwen bevrijd, van wie er één zes maanden zwanger was, meldde het persbureau Efe onder aanhaling van de speurders.