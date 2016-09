Man die ruzie probeerde te sussen doodgeslagen op Amsterdamse Wallen

Door: redactie

6/09/16 - 15u34 Bron: ANP

De Wallen, de rosse buurt van Amsterdam. © epa.

De Nederlandse politie heeft honderden uren aan beeldmateriaal binnen gekregen naar aanleiding van een dodelijke mishandeling zaterdagavond op de Wallen, de rosse buurt van Amsterdam.

Hierbij liep de 32-jarige Robert Gerritsen uit de gemeente Voorthuizen ernstig hersenletsel op, waaraan hij gisteren overleed. Van de beelden probeert de politie een reconstructie te maken, liet een woordvoerster weten.



Het materiaal is afkomstig van camera's van de gemeente die in de rosse buurt hangen en van ondernemers in de omgeving. Ook zijn er enkele filmpjes van omstanders binnengekomen. Het gaat om beelden vanaf eerder die avond tot later in de nacht.



Slachtoffer Gerritsen, vader van twee kinderen, wilde samen met vrienden een ruzie tussen twee groepen sussen op de Oudezijds Achterburgwal. Daarop keerden drie mannen met een volgens de politie Oost-Europees uiterlijk, van wie eentje met een hanenkam, zich tegen hem.



De daders wisten te ontkomen en zijn sindsdien spoorloos. De politie heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet.