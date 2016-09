Mogelijke brandstichting in toekomstig opvangcentrum in omgeving Parijs

Door: redactie

6/09/16 - 15u27 Bron: Belga

VLUCHTELINGENCRISIS Na een brand in een toekomstig opvangcentrum voor vluchtelingen in de omgeving van Parijs gaat de politie ervan uit dat het om brandstichting gaat. Dat meldde de Franse tv-zender France 3 onder aanhaling van het parket van Evry.

De brand was in de loop van de nacht uitgebroken en heeft het dak van het onbewoonde gebouw in Forges-les-Bains verwoest. Het was net gerenoveerd. Ruim 30 brandweerlieden werden ingezet. Gisteravond hadden volgens radiozender Europe 1 een honderdtal mensen voor het gemeentehuis tegen het opvangcentrum betoogd. Er zouden vanaf oktober 90 vluchtelingen een onderkomen krijgen.