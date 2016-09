Dit minihuisje in hartje Londen moet 1,5 miljoen kosten

© Winkworth Estate Agents.

Het geld op je spaarboekje brengt toch bijna niets meer op, dus als je nog 1,5 miljoen euro op overschot hebt, hebben wij deze aanbieding voor jou. Dit huis met twee slaapkamers, drie verdiepingen en een terras in de Londense luxewijk Kensington heeft alles wat je van een woonst verlangt. Behalve plaats.



Het huis in Kensington Church Street bestrijkt een oppervlakte van slechts 49m², verdeeld over drie verdiepingen.



En mensen met een grote spanwijdte strekken zich best niet al te ver uit. Het huis is namelijk amper twee meter breed.